Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Italiano'nun sözlerinden öne çıkanlar:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Çalıştığım tüm takımlarda gösterdiğim futbol, birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim, takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum."

"BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

"Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları."

"HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

"Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum."

"BİR AN ÖNCE BAŞLAMAK İSTİYORUM"

"Son söylemek istediğim, bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesisleri de dolaştım, çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası, o arada da her gün yönetimle telefonda görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. O yüzden bir an önce işe başlamak ve takımı, bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum."

"DURUMA GÖRE"

"Avrupa'da antrenör yaptığım dönemde, 3 kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli perşembe - pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için buna (Her maç farklı 11) mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var, burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz."

Teknik ekibine Türk bir antrenör dahil edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Vincenzo Italiano, "Şu an için teknik heyete bir Türk antrenör dahil etmeyi düşünmüyorum." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DE SON 4 YILDIR AYNI TAKIM ŞAMPİYON OLUYOR"

İtalyan teknik adam, "Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Türk futbolunun çok güzel gidişatı var. Çok önemli isimler de gelmeye başladı. Türkiye'de son 4 yıldır aynı takım şampiyon oluyor. Bunu kırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Deneyimli taktisyen, "Biraz önce söylediğim gibi, bir teknik direktör ve futbolcu için en önemli şey istenmiş olmaktır. Saygı ve sevgiyi görmektir. Ben burada bunları hissettim ve gördüm. Diğer takımlarla sadece sohbet edildi, ondan ötesine gidilmedi. Beşiktaş ile görüşmelerde sevildiğimi hissettim. Seçimimden çok mutluyum. Burada hedefleri yakalamak, kupalar getirmek istiyorum. Gerçekten seçimimden çok mutluyum. Başka söyleyecek bir şey yok. Önemli olan, taraftarı ve yönetimi mutlu etmek." dedi.

ITALIANO'DAN BEŞİKTAŞ'A GELME SÜRECİNE İLİŞKİN İTİRAF

Beşiktaş'a gelme sürecine de değinen Vincenzo Italiano, "Uzun zamandır yeni tecrübe edinmeyi düşünüyordum. Beşiktaş'ın ilgisini görünce ve projeyi bana açıklayınca, ilk bana gelmeleri benim için gurur meselesi oldu. Ben bunları duyunca ve hissedince... Yönetimle iyi bir his oluştu ilk andan itibaren ve kabul etmek istedim. Benim de böyle bir başarı isteğim var. Kesinlikle bundan dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim." dedi.

Beşiktaş'ta yeni dönem! Vincenzo Italiano imzayı attı