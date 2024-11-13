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  • Vincenzo Montella A Milli Takım'dan ayrılıyor mu? TFF'den resmi açıklama geldi
Spor

Vincenzo Montella A Milli Takım'dan ayrılıyor mu? TFF'den resmi açıklama geldi

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında konuştu. İtalyan teknik adamın Roma'dan teklif almadığını ve A Milli Takım'da çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti hedefin 2026 Dünya Kupası olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

13 Kasım 2024 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Vincenzo Montella A Milli Takım'dan ayrılıyor mu? TFF'den resmi açıklama geldi
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Vincenzo Montella'nın milli takımdan ayrılacağı haberlerine TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı netlik getirdi. TRT Spor'a konuşan Ceyhun Kazancı, son günlerin akıllardaki tek sorusuna da cevap verdi.

MONTELLA AYRILIYOR MU?

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında, "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum." İfadelerini kullandı.

"TEK KONUŞTUĞUMUZ ŞEY DÜNYA KUPASI"

Hedefin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduklarını belirten Ceyhun Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Montella için Roma iddiaları) Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil."

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