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Spor

Vincenzo Montella açıkladı! Meksika maçı zorlu olacak

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella konuştu. İtalyan antrenör, 'Gençlerimiz var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak' dedi.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 21:41 - Güncelleme:
Vincenzo Montella açıkladı! Meksika maçı zorlu olacak
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Gençlerimiz var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak" dedi.

Vincenzo Montella, "Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Açıklamalarda bulunan milli futbolcu Orkun Kökçü, "Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz. Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. İspanya ve Gürcistan zor maçlar. Ama her maça odaklanmamız lazım. Diğer maçları da konsantre oynamamız lazım. Her maça aynı bakıyorum ama doğru, İspanya ve Gürcistan'ı yenersek işimiz daha kolay olur." dedi.

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