İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1925
  • EURO
    34,9154
  • ALTIN
    2253.38
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı var
Spor

Vincenzo Montella: Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı var

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesinde görüşlerini aktardı.

26 Mart 2024 Salı 22:11 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı var
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella maçla ilgili, 'Bu gelişim sürecini ilerletmek için mükemmel bir akşam. Taraftarımız da bizimle. En iyi şekilde kendimizi göstereceğiz." dedi.

Arda Güler'le ilgili konuşan Montella, "Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de." sözlerini sarf etti.

Montella sözlerini, "Hem Kerem hem Kenan bizim sistemimize uygun bir şekilde, forvet arkasında da oynayabilir. Doğal pozisyonları kanat, orada da oynayabileceklerini düşündüğüm için deneyimlemek istedim. Derinlere koşu atan futbolcular, futbolda çok önemlidir. İkisi de o tarz oyuncular. Maç esnasında da yer değiştirebilirler kendi aralarında konuşarak." şeklinde noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.