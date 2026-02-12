A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakiplerin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLGİNÇ BİR GRUP"

Montella, grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ALTTAN GELEREK BURAYA ULAŞTIK"

Son iki yılda takımın ciddi bir gelişim gösterdiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık" dedi.

"ŞU ANKİ ODAĞIMIZ MART AYINDAKİ MAÇLARIMIZ"

Montella, kısa vadeli hedefe de işaret ederek, "Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız" sözleriyle konsantrasyonun tamamen yaklaşan karşılaşmalarda olduğunu belirtti.

"TÜM OYUNCULARIM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Montella ayrıca oyuncularının motivasyonuna dikkat çekerek, "Tüm oyuncularım Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Oyuncularımızın şu anda Dünya Kupası'nda oynayabilmek için çok heyecanlı ve istekli olduklarını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.