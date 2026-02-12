İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,652
  • EURO
    51,9206
  • ALTIN
    6923.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız
Spor

Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde millilerin rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakiplerin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLGİNÇ BİR GRUP"

Montella, grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ALTTAN GELEREK BURAYA ULAŞTIK"

Son iki yılda takımın ciddi bir gelişim gösterdiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık" dedi.

"ŞU ANKİ ODAĞIMIZ MART AYINDAKİ MAÇLARIMIZ"

Montella, kısa vadeli hedefe de işaret ederek, "Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız" sözleriyle konsantrasyonun tamamen yaklaşan karşılaşmalarda olduğunu belirtti.

"TÜM OYUNCULARIM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Montella ayrıca oyuncularının motivasyonuna dikkat çekerek, "Tüm oyuncularım Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Oyuncularımızın şu anda Dünya Kupası'nda oynayabilmek için çok heyecanlı ve istekli olduklarını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.