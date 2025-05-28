A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı var. Kadroda seçtiğim kriterleri de açıklayacağım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler."

"Genel olarak şöyle bir değerlendirmede bulundu. Sezon sonuna geldik ve futbolcularımızın dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli dönemin eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadromuza birkaç genç futbolcuyu da ekledik. Eksik olan futbolcular konusunda şöyle bir değerlendirmede bulundum, zor bir sezon geçiren ve ufak tefek sakatlıkları bulunan oyuncuları dahil etmedik. Mert gibi. Avrupa şampiyonasından sonra pek dinlenme fırsatı bulamamıştı. Hem onları korumak adına hem de Emirhan konusu. 1.5 aydır oynayamadı. Şu anda onu kadroya alıp onu riske atmak istemedim. Değerlendirmelerde futbolcularımızı koruyacak ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacak şekilde tercih ettim. Aynı konu Aral Şimşir için de geçerli. Riskli olabileceğini düşündük ve o yüzden kadroya almadım."