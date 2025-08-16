İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Ole Gunnar Solskjaer ile görüşme gerçekleştiren Montella'ya, Beşiktaş forması hediye edildi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:48
Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i, kulüp tesislerindeki makamında ziyaret etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu. Norveçli teknik adam, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.

