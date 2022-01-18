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Spor

Vincenzo Montella: Biraz kadro konusunda dardık

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Ocak 2022 Salı 23:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 23:50
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, şanssız yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

Montella, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir sonuç aldıklarını belirtti.

İyi bir oyun sergileyen takıma karşı, sonuna kadar mücadele verdiklerini ifade eden Montella, "Hiçbir şekilde sahadan kopmadık. Önemli eksiklerimiz de vardı. Biraz kadro konusunda dardık. Çocukları da tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Kornerden şanssız bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda şansımız da vardı. Acı bir tatla ayrılıyoruz ama beraberlikle de dönebilirdik." diye konuştu.

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