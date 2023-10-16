İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8842
  • EURO
    29,4032
  • ALTIN
    1718.02
  • BIST100
    7967.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim
Spor

Vincenzo Montella: Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya biletini alan A Milli Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Montella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa Şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Kalitelerinden emin olduğumuz ve kendilerine güvendiğimiz oyuncularımızın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında sergiledikleri tutkulu ve azimli mücadelenin ardından Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na taşıdıkları için onları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz." diyen Montella, şu görüşlere yer verdi:

Ben ve ekibim yalnızca onların becerilerini en iyi şekilde kullanmaları için uğraş verdik. Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya'daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. Son olarak, hazırlık dönemindeki özverili çalışmaları için teknik ekibime, kamp ortamını en iyi şekilde yürüten milli takım personeline ve destekleri için TFF yönetimine teşekkür ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.