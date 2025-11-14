A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız."

"6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik."

"Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

BAHİS OLAYLARI

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."

"Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."

"İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası'nda kendisine ihtiyacımız olacak."

"Emirhan Topçu'nun sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık."

Basın toplantısında konuşan milli futbolcu İsmail Yüksek, son dönemdeki performansından memnun olduğunu söyledi. İsmail, "Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam yarın şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden İsmail Yüksek, "Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Yarın inşallah kazanıp play off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa yarın galibiyette benim de bir katkım olur. Bu jenerasyon sonuna kadar Dünya Kupası'nı hak ediyor." ifadelerini kullandı.