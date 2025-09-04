İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Vincenzo Montella,: Burada aile ortamı var

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

4 Eylül 2025 Perşembe 18:25
Vincenzo Montella,: Burada aile ortamı var
ABONE OL

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi konuşan İtalyan teknik adam, "Zor bir deplasman. Gürcistan, futbolda gelişim gösteriyor. Sert oynuyorlar. Seyircileri de var. Çok dikkatli olmamız lazım." dedi.

"AİLE ORTAMI VAR"

Milli takımda aile ortamının olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Biz bunu her zaman söylüyoruz, burada bir aile ortamı var. Herkes burada mutlu, herkese bunu gösterdik her seferinde. Bir transferin, bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin. Bugün de göstereceğiz, burada bir dostluk ve aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DAHA ÖNEMLİ KONULAR"

Son olarak Montella, "Bugün çok önemli bir maç var. Onu konuşalım. Gelişen bir takım, zorlu bir deplasman. 3 puan için buradayız. Elimizden geleni yapacağız 3 puan için. Bunlar daha önemli konular." sözlerini sarf etti.

