İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2891
  • EURO
    48,385
  • ALTIN
    4766.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum
Spor

Vincenzo Montella: Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Eylül 2025 Pazartesi 01:00 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum" dedi.

Montella, "Gelişime açık ve gelişen bir kadromuz var. Çok akıllı davranırsak bu maçtan gerekli dersleri alırız. Maça baktığınızda taktiksel gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız duygusal anlamda sorumlulukları hissettikleri için kendi performanslarının altında bir performans sergiledi. Sadece futbolcular olarak değil. Bazen daha iyi bir seviyeye ulaşabilmek için böyle ufak tefek bir kaza geçirmen gerekiyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.