Vincenzo Montella: Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum" dedi.

Montella, "Gelişime açık ve gelişen bir kadromuz var. Çok akıllı davranırsak bu maçtan gerekli dersleri alırız. Maça baktığınızda taktiksel gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız duygusal anlamda sorumlulukları hissettikleri için kendi performanslarının altında bir performans sergiledi. Sadece futbolcular olarak değil. Bazen daha iyi bir seviyeye ulaşabilmek için böyle ufak tefek bir kaza geçirmen gerekiyor" dedi.