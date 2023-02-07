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Spor

Vincenzo Montella: Depremden etkilenen tüm aileler için dua ediyorum

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

AA7 Şubat 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Depremden etkilenen tüm aileler için dua ediyorum
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Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti.

İtalyan teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde, Türkiye'de Adana'yı da etkileyen deprem felaketlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Montella, İtalya'dan kendisinin durumunu merak edenlere ilişkin bir video mesaj paylaşarak, "İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi. Pek çok futbolcumuzun ailesi etkilenmiş durumda. Neyse ki kulüp, hepimizi ailelerimizle beraber başka bir şehre transfer ediyor. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Bu hadiseden etkilenen insanlara yakınlığımı belirtmek isterim. Bu gerçekten üst düzey bir drama. Gerçeküstü bir durum. Bundan etkilenen tüm aileler için dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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