Vincenzo Montella: Doğum günümü galibiyetle kutlamayı umuyorum

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan teknik adamın açıklamaları:

Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuşma yaptık. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takımı çok odaklanmış ve birlik içinde görüyorum. Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar zordur, bunu biliyoruz. Maçların çoğu dengede geçiyor ve ben de bugün böyle bir maç bekliyorum.

Biz, topa sahip olduğunda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Ancak rakip savumanın arkasına daha fazla, derinlemesine koşu yapmamız gerekiyor. Çünkü kapanan rakiplere karşı modern futbol artık bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda, defansın arkasındaki boşluklara koşular yapmak gerekir.

Dün doğum günümdü. Takımla birlikte yaşadığımız güzel deneyimler var. İki sene önce de Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyetle kutlamıştık. Bugün de galibiyetle kutlamayı umuyorum.