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Spor

Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gitmek için elimizden geleni yapacağız

Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gitmek için elimizden geleni yapacağız
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Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli bir takıma karşı ABD'de ilk kez galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Pratt & Whitney Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "Bu galibiyeti Türk halkına armağan etmek istiyorum, dini bayramımız var biliyorsunuz, bu galibiyet onlara hediye olsun. İlk 10 dakikası farklı geçti çünkü çalıştığımızın dışında başladılar orada bir gol buldular, 10. dakikadan sonra kendi baskı mesafelerimizi yeniden bulduk. İki golü de baskılar sonucunda bulabildik. Oyunu fazlasıyla beğendim, maçın geri kalanında istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI ARKAMIZDA"

Oyuncularının performansından memnun olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz sezon sonu oldu, 50 maç oynamış futbolcularımız vardı. Ne kadar konsantrasyona sahip oldukları ve birlikte olmaktan keyif aldıklarını bir kez daha gösterdiler. Bu kamp boyunca önemli eksiklerimiz var yeni katılan futbolcularımızı değerlendirme fırsatımız oldu, onları yakından görmek bize mutluk veriyor bu maçın önemi aslında tabii bir galibiyet ama önemi şu, Amerika oyun prensipleri gelişmiş bir takım, hocalarını yıllardır tanıyorum, Tottenham döneminden bu yana. İyi oynayan bir takım, burada ilk kez galip gelmek mutluluk verici. Hedefimiz atmosfere alışabilmekti. Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek bize mutluluk veriyor ve güç katıyor. Berke ve Mustafa Eskihellaç'ın performanslarından memnun kaldık, ilk kez oynadılar ve performansları memnun ediciydi."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Montella, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını belirterek, "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnanıyorum ki 2026'da burada tekrar görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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