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Spor

Vincenzo Montella: Gurur duyuyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Haber Merkezi23 Mart 2025 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Gurur duyuyorum
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

"ONA ARMAĞAN EDİYORUM"

Montella, "Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını da bu sebeple erkenden kutlayacağız. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti malzemecimiz Cengiz Ağabey'e armağan ediyorum, geçen günlerde kayın validesini kaybetti." dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

İtalyan teknik adam, sözlerine, "İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz." diye devam etti.

Montella, "Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik. Ben kulüplerimde de egoist olmam. Şimdiyi düşünürüm ama geleceği de düşünürüm. Benimle birlikte 7 kişi ilk defa bu formayı giydi. Bu gurur verici... Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz, Emirhan, Can... Bu mutluluk veriyor hepimize..." sözlerini sarf etti.

"HAKSIZLIK DEMEM BUNLARA"

Vincenzo Montella, flaş röportajda son olarak, "15 yıldır hocalık yapıyorum ve eleştirilerden etkilenmiyorum. Bazen çok haksızlık yapıldı diye düşündüm ama alışkınım. Futbol dünyasındaki dinamikleri biliyorum, eleştirilerden etkilenmem. Futbolda iyi kötü yorumlar olur, ben haksızlık demem bunlara..." dedi.

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