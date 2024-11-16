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Spor

Vincenzo Montella maç sonrası konuştu: Oyunu domine ettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2024 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Vincenzo Montella maç sonrası konuştu: Oyunu domine ettik
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇI DOMİNE ETTİK"

"Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı."

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz."

"GURUR DUYDUK"

"Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk."

"BAYRAĞI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

"Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu."

"BAHANEYE GEREK YOK"

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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