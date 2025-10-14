İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8247
  • EURO
    48,5825
  • ALTIN
    5567.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella: Ne gerekiyorsa yapacağız
Spor

Vincenzo Montella: Ne gerekiyorsa yapacağız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 21:40 - Güncelleme:
Vincenzo Montella: Ne gerekiyorsa yapacağız
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Maç öncesi konuşan Montella, "Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"SOYUNMA ODASINDA HİSSEDİLİYOR"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.