A Milli Takım'ımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmasında Romanya ile karşı karşıya gelirken, maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella da açıklamalarda bulundu.

Montella, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor" dedi.