A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk sınavını Avustralya karşısında veriyor. Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella da açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "Taraftarımızın büyük coşkusunu görmeye alıştık. Dünyanın her yerinde bizi destekliyorlar. Güzel bir sonuçla onlara gurur ve mutluluk yaşatmak istiyoruz. Avustralya kaliteli bir takım, konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. İskoçya maçındaki gibi oyuna ortak olabilirler. Kenan Yıldız inşallah bugün süre alacaktır" ifadelerini kullandı.