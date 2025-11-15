Vincenzo Montella: Oyuncularımla gurur duyuyorum

12 PUAN TOPLADIK, OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Montella, galibiyet sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncularını tebrik ederek, "Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, grupta 12 puan topladık." sözlerini aktardı.

İspanya'nın grubun favorisi olduğunu belirten Montella, "Şanssızlığımız FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya'nın grubumuzda olması. Bu yüzden play-offlara ikinci gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

KİM OYNARSA OYNASIN REKABETÇİ OLURUZ

İtalyan teknik adam, tüm oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, "Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız." dedi.

Play-off sürecinde risk almaktan kaçınacaklarını belirten Montella, "Hedefimiz play-offlar ve gereksiz risklere girmek zeki olmaz. Akıllı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Montella, Merih Demiral'ın oyundan alınmasının teknik bir karar olduğunu belirterek, "Riske girmemek lazım. Abdülkerim zaten sarı kartlıydı. Elimde başka oyuncular var, hepsi bana güven veriyor." dedi.

Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'yü kısa süre de olsa riske etmediğini söyleyen Montella, "Onların futbol tarzı agresif. Beş dakika bile oynatma riskine girmedim. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN'IN DURUMU

Tecrübeli teknik adam, Kaan Ayhan'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili ise, "Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama şu an pozitif olamıyoruz. Bu durum bizi üzdü." açıklamasında bulundu.

İSPANYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Montella, grubun sıralaması açısından büyük fark yaratmasa da İspanya maçının kendileri için özel bir önem taşıdığını belirterek, "Bugün bazı oyuncularımızı koruduk. İspanya maçı bizim için çok önemli." dedi.