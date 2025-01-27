İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2025 Pazartesi / 28 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7292
  • EURO
    37,4483
  • ALTIN
    3164.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella oyunu ''Şükür'' fotoğrafına verdi
Spor

Vincenzo Montella oyunu ''Şükür'' fotoğrafına verdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Vincenzo Montella oyunu ''Şükür'' fotoğrafına verdi
ABONE OL

Vincenzo Montella, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli teknik adam, "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğrafından yana kullanan İtalyan çalıştırıcı, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

"SPOR" KATEGORİSİNDE SEÇİMİNİ "ŞÜKÜR" FOTOĞRAFINDAN YANA KULLANDI

Montella, "Spor" kategorisinde oyunu Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına verdi.

Deneyimli teknik direktör, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleyen gol sevincini yaptığı kareyi seçti.

O anı çok net hatırladığını dile getiren Vincenzo Montella, "Hepimizin hayallerini hatırlıyorum, maçın önemli bir anındaki gerginliği hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonasındaki ilk maçımızdı. Bu fotoğraf, hayallerimizin peşindeyken sadece Arda'nın duygularını değil ülkemizin ve bizlerin de o an hissettiklerini yansıtıyor." açıklamasında bulundu.

  • VİNCENZO MONTELLA
  • YILIN KARELERİ
  • ARDA GÜLER

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.