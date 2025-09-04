Vincenzo Montella: Polemikler bizi motive ediyor

A Milli Takım, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Montella, "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde. Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca, "Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar! Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Montella İspanya maçı için, "Biz her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Rakibin güçlü yanlarına çok çalışıyoruz. Neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Maç daha oynanmadı. Bizim elimizdeki silahlar da rakibi zor durumda bırakabilir. Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bizleri mutlu ettikleri için" ifadelerini kullandı.

"POLEMİKLER BİZİ MOTİVE EDİYOR"

Başarılı teknik adam son olarak, "Polemikler bizi gülümsetiyor ve motive ediyor. Daha çok çalışmamız için hırslandırıyor. Birbirini seven bir grup var, aile ortamı var. Bu kampın bir hafta olması da beni üzüyor. Onların keyifli anlarını görünce mutlu oluyoruz biz. Polemikler oluyor, herkes bir şeyler söylüyor ama bunlar bizi daha çok hırslandırıyor daha çok çalışmamız için" açıklamasını yaptı.