A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük. Bizim için, ülkemiz için çok çok önemli bir maç. Dünya Kupası'na gitmeyeli uzun yıllar oldu, bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Komple bir maç oynamalıyız. Her ana, her reaksiyona hazır olmalıyız. Kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Bu tek maç olduğu için final tadında olacak. Zor anlar yaşadığımızda, birliktelik göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"BU SORUYU BEKLEMİYORDUM"

"Bir Avrupa Şampiyonası'na gittiniz Türkiye ile, iyi bir performans yakaladınız. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek için büyük şansınız var. Bu maçı kaybederseniz ne olacağını düşünüyorsunuz, devam edecek misiniz Türkiye'de?"

- Vincenzo Montella: "Böyle bir soru beklemiyordum."

"AKLIMIZDA MAĞLUBİYET YOK"

"Biliyorsunuz ki futbol enstantane oyunu. Her skora açık. Futbolun güzelliği budur. Bunu geçmişte de dile getirdim. Ben Türkiye'de inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra da daha iyi motivasyon veririm. Aklımızda mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli!"

"Biz ne zaman Dünya futbolunda söz sahibi olacağız, Dünya Kupası'na ne zaman rahatlıkla gideceğiz?"

"Açıkçası, ben şuna inanırım; binaları inşa etmeden önce sağlam temel atmalısınız. Biz bu temeli 2 yıldır iyi futbolla beraber inşa ediyoruz. Temeli çok sağlam attık. 2 yıldır önemli ilklere imza attık. Avrupa Şampiyonası'na grup birincisi olarak katıldık. Biz geldiğimizde FIFA sıralamasında 46'ıncıydık, şu anda nerede olduğumuz belli. Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans sergiledik. Uluslar A Ligi'ne ilk defa yükseldik. Bunların hepsi sağlam bir temel!"

MİLLİ TAKIMDAKİ DUYGU

"Hasreti bitirmek istiyoruz hepimiz. Futbolcularımızı hazırlarken baskı altına, etki etmeye gerek yok. Futbolcularımızı en iyi performans verecekleri şekilde hazırlıyoruz. Gönül rahatlığıyla yapılması gerekenleri yapıyorlar zaten. Çok fazla anksiyete, baskı yüklemeye gerek yok. Futbolcularımız her türlü baskıyı kaldıracak kapasitede. İnşallah iyi bir sonuç alacağız yarın. Belki bu hasretin içinde biz de bulunduğumuz için bir üzüntü de olabiliyor ister istemez. Futbolcularımızla alakalı bir hasret değil bu, gönülleri her koşulda rahat olmalı."

"Açıkçası finale gidebilmek için yarı finali kazanmalısınız. 4 aydır tüm rakipleri analiz ettik, tüm futbolcularını takip ettik. Konsantrasyonumuz adım adım ilerlemek. Bu maça motiveyiz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu sezon kaç maça gittiğimi saymadım. Biz ekip olarak 5-6 kişi yakın takip ettik birçok maçı. Stadyuma gittiğinizde, TV'de göremediğiniz bazı detayları görüyorsunuz. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz.

Bu kampa 30 futbolcu çağırdık. Bazılarının fiziksel durumu belirsizdi, onların durumunu yakından görmek önemliydi. Kadroda, bu yolculukta katkı sağlamış futbolcular bulunduruyoruz. Onlarla birlikte devam etmek istiyoruz."

"YETENEKLERİMİZİ BİLİYORUZ"

"Yeteneklerimizi biliyoruz, yeteneklerimizi de en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hem topa sahipken hem savunmadayken ne yapacağını bilen bir takım olacak sahada. Bunu rakibe domine etmek için yapıyoruz. Bazen maçlarda zor anlar olur, rakibin gücünün bilincinde olmalıyız her zamanki gibi."

"Dünya standartlarında çok kaliteli bir takımımız var. Galatasaraylı birçok oyuncunun yer aldığı 2002'deki milli takımda, dünyadaki her takımı yenebiliriz düşüncesi vardı. Şu anda sizde de öyle bir düşünce var mı?"