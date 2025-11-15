İSTANBUL 17°C / 10°C
15 Kasım 2025 Cumartesi
  • Vincenzo Montella: Sabırlı olmalıyız
Spor

Vincenzo Montella: Sabırlı olmalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Bulgaristan'ın yükselişte olan bir takım olduğuna vurgu yaparken sabırlı oynamaları gerektiğini söyledi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 19:14
Vincenzo Montella: Sabırlı olmalıyız
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye, Bulgaristan'ı konuk edecek. Bursa'da 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Ön taraftaki futbolcularımızla yaratıcılığımızı ve kestirilemez oyunumuzu devam ettirip arkadaki oyuncularla da dengemizi sabit tutmak istiyoruz. Aslında devamlılığı sağlamamız lazım. Bulgaristan son dönemlerde gelişen bir takım. İspanya karşısında da gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Doğru hamleler yaparak kazanmaya çalışacağız." dedi.

