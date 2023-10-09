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  • Vincenzo Montella sahaya indi! A Milli Takım Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Vincenzo Montella sahaya indi! A Milli Takım Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Vincenzo Montella sahaya indi! A Milli Takım Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı
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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

EĞLENCELİ ANLAR

İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının, toplantının ardından oyuncuların oluşturduğu koridordan geçmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

ORKUN VE YUSUF YER ALMADI

Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı'nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz'ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.

TAKTİK ÇALIŞMA İLE BİTİRİLDİ

Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

  • EURO 2024
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