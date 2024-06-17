A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

'TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN ÖNEMLİ'

"Salih Özcan, bu turnuvaya katılması, onun kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterir. Çok istekli bir performans gösterdi. Türk Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu.'

'GURUR VERİCİ'

"Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici."

'EMEK VERENLERİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİM'

"Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek."

'FERDİ'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM'

Kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşadığınızı düşünüyor musunuz?

"Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz."

'ZARAR VERECEK KARAR ALMAMALIYIM'

"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

'TEK AMACIMIZ KAZANMAK VE İYİ OYUN'

"Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz."

'PUAN VERMEDE İYİ OLMADIM'

Kampa 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?

"Sorunuzu cevaplayamam çünkü puan verme konusunda hiçbir zaman iyi olmadım."

'BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ'

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."

'KOLAY MAÇ OLMAYACAK'

"Çok zor bir takım. Yarınki maçta bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız."