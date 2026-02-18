İSTANBUL 9°C / 3°C
  • Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret
Spor

Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'i ziyaret etti.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek ay oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretlerini sürdüren İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, İdari Direktör Murat Yaman ve İdari Menajer Barbaros Gözneli ile bir araya geldi. Montella'nın ziyaretinde A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın idmanını da takip eden Montella, Nuri Şahin'le fikir alışverişinde bulundu.

  • Vincenzo Montella
  • Başakşehir ziyareti
  • Milli Takım Teknik Direktörü

