A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

BERKE ÖZER İÇİN AÇIKLAMA

Montella: "Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim.

Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur."

"KEŞKE MERT GÜNOK İLE KONUŞSAYDI"

Montella: "Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var."