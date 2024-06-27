İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,871
  • EURO
    35,2076
  • ALTIN
    2427.07
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan çarpıcı sözler! ''Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez''
Spor

Vincenzo Montella'dan çarpıcı sözler! ''Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te son 16 turuna yükseldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Montella, bir sonraki tur için, 'Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez' dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan çarpıcı sözler! ''Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez''
ABONE OL

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükselen A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz.

Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibarıyla farklı bir turnuva başlıyor.

Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez.

Barış Alper Yılmaz, çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.