A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kadro tercihleri, oyuncuların form durumları ve eleştiriler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÇOK MOTİVE HİSSEDİYORUZ"

Kadro tercihlerinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Montella, "Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için" dedi.

"İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Elemelerdeki ilk maçın önemine değinen Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, "İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimkisi" ifadelerini kullandı.

"TAKIMLARIMIZIN AVRUPA'DAN ELENMESİ ÜZDÜ"

Türk takımlarının Avrupa kupalarına veda etmesinin kendisini üzdüğünü dile getiren Montella, "Dün takımlarımızın Avrupa'dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor" diye konuştu.

KEREM, BARIŞ, HAKAN, UĞURCAN

A Milli Takım kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular hakkında çıkan transfer haberlerinin bu futbolcuları mental anlamda nasıl etkileyeceğiyle ilgili gelen soruya, "Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu'nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı. Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta 'Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun' derim" cevabını verdi.

GÜNAY GÜVENÇ SORUSUNA CEVAP

"Günay Güvenç'i kadroya almadığı için eleştiriler var. 5-6 tane iyi kaleci var, seçim yaparken zorlanıyor mu?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik adam, sosyal medyadaki yorumlara kulak asmadığını belirterek, "Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. 'Şunu al' diyenlere 'Kimin yerine?' diye sormak isterdim, gülmek için... Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"ARDA GÜLER FUTBOLUN TANIMI!"

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'e ayrı bir parantez açan Montella, genç futbolcu için "Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum." ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHADA 2 KİŞİ OYNUYOR AMA 5 KİŞİ ÇAĞIRDIK"

Milli takım kadrosu ile ilgili açıklamalar yapan Montella, "Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FORVETTE ÇOK SEÇİM ŞANSIMIZ YOK"

Açıklamalarını sürdüren deneyimli hoca, "Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor." dedi.

"KALİTELİ TÜRK FUTBOLCULARI OYNAR"

Yabancı sınırı ile ilgili düşünceleri sorulan Montella, "Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu." yanıtını verdi.

"DEMEK Kİ BİR ŞEYLER EKSİK YAPILDI"

Her maçın ve her puanın çok önemli olduğunu belirten İtalyan hoca, "24 yıldır Dünya Küpası'na gidilememiş, demek bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

"ARDA ÜNYAY'I TAKİP EDİYORUZ"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ile ilgili gelen soruya da cevap veren Montella, "Arda Ünyay'ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız." açıklamasında bulundu.

"İRFAN CAN KAHVECİ'NİN YETENEĞİNİ BİLİYORUZ"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir." ifadelerini kullandı.