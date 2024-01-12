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Spor

Vincenzo Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a ziyarette bulundu.

AA12 Ocak 2024 Cuma 21:28 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çaykur Rizespor'u ziyaret etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya açıklamada, Montella'ya Başkan Vekili Adnan Er ile teknik direktör İlhan Palut tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Montella'nın ziyaretine Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin ve Recep Ali Salcı'nın katıldığı vurgulanan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, daha sonra Adana Demirspor maçı öncesi takımımızın yaptığı son antrenmanı izlemiştir." ifadelerine yer verildi.

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