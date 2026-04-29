A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki teknik adam 2026 Dünya Kupası'ndaki şansımızla ilgili de yorum yaptı. İşte Montella'nın açıklamaları:

KOSOVA'DAKİ ZAFER

Montella kendisine yöneltilen "Kosova'daki o kutlama-geceyle. Kariyerinin en büyük mutluluğu mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet diyebilirim. Ve buna Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final ve Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme gibi diğer olağanüstü anlar da ekleniyor. Koca bir halk mutlu ve bu benim için en büyük ödül."

"BİRÇOK BİLİNMEZ VAR"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda nereye kadar gidebileceği konusunda konuşan İtalyan teknik adam, "Bunu tahmin etmek kolay değil, birçok bilinmez var. Öncelikle coğrafya: Arizona'nın Phoenix şehrinde, FIFA'nın seçtiği bir bölgede antrenman yapacağız, orada 42 derece sıcaklık bekleniyor. Ama grupta Kanada'nın Vancouver şehrinde de maçımız olacak ve orada hava çok daha serin. Dünya Kupası, kariyerimin en büyük başarısı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek ve Milletler Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak da olağanüstü sevindiğim anlardan. Bütün bir ulusu mutlu etmek, benim için en büyük ödül." şeklinde konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU

Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun son durumunu açıklayan Montella, milli futbolcuyla konuştuğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İtalya Kupası finali öncesi sakin ve umutluydu. Umarım kısa sürede düzenli şekilde antrenmanlara döner. Hakan, artık az bulunan oyun kuruculardan biri. Sahada olmadığı zaman eksikliği hissedilen bir yıldız. Yanındaki oyuncu kendini daha güvende hisseder, çünkü zor anlarda topu ona verip adeta bankaya teslim ettiğini bilir." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ

İtalya'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Kenan Yıldız'a övgü dolu ifadeler kullanan Vincenzo Montella, "Çok gelişti. Ama daha da ileri gidebilir, çünkü asla yetinmeyen bir yapısı var." dedi. Spalletti'nin görevde kalmasının Kenan için iyi olacağını aktaran İtalyan taktisyen, " Luciano, yeteneklerden maksimum verimi almayı iyi bilir." sözlerini sarf etti.

İTALYA MİLLİ TAKIMI

Montella, Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek olan İtaya Milli Takımı hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı:

"Kendimi hoca gibi göstermek istemem. Ayrıca İtalya Milli Takımı anlatıldığı kadar kötü değil. İlk 4-5 takım seviyesinde değil ama hâlâ rekabetçi. Bence oyuncular Dünya Kupası psikolojisinden etkilendi, başaramama korkusu yaşadılar."

"Belki gençlere önce teknik öğretilmeli, taktikle fazla boğulmamalı. Federasyon da daha özgür hareket edebilmeli. Gravina ve Gattuso'nun ne kadar çabaladığını biliyorum. Play-off öncesi ligleri durdurmak istediler ama olmadı. Türkiye'de aynı durumda, benim isteğimle maçlar oynanmadı. Birlik olmak çok önemli."