Vincenzo Montella'dan Fenerbahçeli yıldıza yakın markaj

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın EURO 2024 kadrosu adına yapacağı tercihler merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcı, ideal kadroyu belirlemek adına temaslarını sürdürüyor.

FORVETTE SEÇENEKLER ARTTI

EURO 2024 öncesi Milli Takımımızın hücum hattındaki çeşitlilik dikkat çekiyor. Turnuva yolunda golcü konusundaki seçenek azlığı son dönemde yaşanan gelişmelerle durumu terse çevirmiş durumda. Semih Kılıçsoy'un çıkışı, Can Uzun'un tercihini A Milli Takım'dan yana kullanması... Ay-Yıldızıların hücum hattı iyice zenginleşti.

DZEKO İLE SERDAR DURSUN GÖRÜŞMESİ

Ancak Serdar Dursun, EURO 2024 hayallerinden vazgeçmedi. Vincenzo Montella, geçtiğimiz hafta Dzeko, Bonucci. Krunic ve Serdar Dursun ile yemek yemişti. Dzeko'nun, başarılı çalıştırıcıya, "Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye dönüşü çok iyi oldu. Sahada güzel anlaşıyoruz. Milli Takım'a alırsan pişman olmazsın" dediği öğrenilmişti.

YAKIN TAKİPTE

Montella'nın, pivot forvet olarak diğer adaylardan farklı bir oyun profili olan tecrübeli oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Bunun bilincinde olan Serdar, İsmail Kartal'ın kendisine daha fazla şans vermesi için sıkı bir şekilde çalışıyor.

UEFA kadrosunda ismi yer almadığı için St.Gilloise eşleşmelerinde görev yapamayacak olan Serdar Dursun, daha dinlenmiş olacağı için Pendikspor mücadelesinde forma giymeyi umuyor. Başarılı oyuncu, Sarı-Lacivertliler'e döndükten hemen sonra zorlu Rizespor deplasmanında attığı golle galibiyetin mimarı olmuştu.