Vincenzo Montella'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü, Miami'de Venezuela ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları:

"Oyuncularımız çok keyif alıyorlar, ben de bu sebeple milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar kulüplerine gidip maç oynuyorlar, ben sabırsızım. Gelsinler, başlayalım diye bekliyorum. Bu birlikteliği korumalıyız."

"Bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Kenan koşulara başladı, yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi'yi ise riske atmak istemedim."