Vincenzo Montella'dan Galatasaray'a Yunus Akgün mesajı: Bir sene daha kiralayabilirler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

"ŞÜPHELİ KARARLAR, 3-3 BİTMELİYDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Dengeli giden bir maçtı, sonrasında öne geçtik. Bazı şüpheli kararlar yaşandı, onlar da maçı etkiledi. Takımın olgunluğundan ve performanstan dolayı çocukları tebrik ederim. Bu mağlubiyeti hak etmedik. Mario Balotelli atsa 3-3 biterdi, bu da en doğru skor olurdu. Böyle bir statta oynamak da zor. Belki de bundan etkilenen oyuncular oldu." dedi.

İtalyan teknik adam, "Galatasaray'a karşı kazanmak kolay değil. Bu maç bizi çok üzüyor. Sezon başından beri çok iyiydik ama 5 maç kaybettik. Artık kazanarak noktalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yılla ilgili konuşan Montella, "Gelecek sezon bu takımı nasıl geliştireceğiz, bunu yönetimle konuşacağız. Daha iyisini yapabilirsek, daha iyisini yapacağız." açıklamasını yaptı.

YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün ile ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Montella, "Yunus Akgün'ün önü çok açık. Ancak şöyle dua edebilirim, Galatasaray gelişmesini istiyorsa, bir sene daha kiralasın. Adana Demirspor'a bir sene daha kiralayabilirler. (Gülerek)" dedi.