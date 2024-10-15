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Spor

Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: Çok gurur verici

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2024 Salı 00:33 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: Çok gurur verici
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"EN GÜZEL GALİBİYETLERDEN"

"Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum."

"ÇOK GURUR VERİCİ"

"Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor.'

"BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"

"Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız."

"KEYİF VERİYOR"

"4 tane farklı futbolcuyla, 4 tane gol attık. Bu çok ayrı bir not. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun öne çıkması durumunda bu tarz sonuçlar almak keyif veriyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız"

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