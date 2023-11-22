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Spor

Vincenzo Montella'dan Galler ve EURO 2024 sözleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda, 'Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi.' ifadelerini kullandı.

22 Kasım 2023 Çarşamba 01:17 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Galler ve EURO 2024 sözleri!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı sonrası açıklamalar yaptı. İşte Montella'nın sözleri...

"REAKSİYON İÇİN MUTLUYUM"

"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler kendi tarihinde, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum."

"HERKES İÇİN MUTLUYUM"

"Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu."

"BURADA OLMAK GURUR MESELESİ"

"Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi."

KURA YORUMU

"Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkrsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz."

ÜLKEYE MESAJI

"Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde"

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