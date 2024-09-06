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Spor

Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Neden oynamıyor?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de bilgi verdi.

6 Eylül 2024 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Neden oynamıyor?
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maçın zor geçeceğini söyleyen Montella, "Çok tempolu ve fiziksel bir maç bekliyor bizi. Devamlılığı getirmemiz ve kompakt oynamamız lazım. Mesafeleri iyi ayarlamamız lazım." dedi.

Galler deplasmanında hiç galibiyet alınamaması üzerine konuşan Montella, "Hedeflerimiz ve çalışmalarımız her zaman kazanmak üzerine. Geçen sene birçok ilki başardık, umarım burada da ilk kez kazanabiliriz." sözlerini sarf etti.

"ARDA'DA OLDUĞU GİBİ RİSK ALMADIK"

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında konuşan Montella, "Hakan oynamak için çok istekli ama benim görevim onların sağlığını korumak. Portekiz maçında da Arda konusunda böyle rasyonel bir karar almak zorunda kalmıştık. Oyuncularımızın sakatlanmasını istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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