A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"KARADAĞ MAÇI ZOR BİR MAÇ"

"Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz."

"EKSİKLERİMİZ VAR"

"Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir."

"HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞSAYDIM..."

"Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek kalmazdı. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim."

"ÇOK BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

"Benim konsantrasyonum tamamen yarınki maçla ilgili. Bu başarıyı yaşama hayali son maça kaldı. Bu maçtan sonra birkaç ay ara olacak ve biz de oyuncularımızı takip edeceğiz. Milli aralar geldiğinde ben hep fazladan oyuncu çağırıyorum takıma, benimle daha önce çalışmamış oyuncuları çağırıyorum. Bu, herkesi takip ettiğimize dair kanıt olmuştur diye düşünüyorum. İleride çok büyük hedeflerimiz var."

"HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

"Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve burada sevildiğimi düşünüyorum. Bazen basın beni eleştirse de... Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun."

"BU KONUYU ARTIK KAPATMALIYIZ"

"Roma'dan gerçekten teklif geldi mi?"

-Vincenzo Montella: "Bu konuyu artık kapatmamız gerektiğini düşünüyorum, daha fazla konuşmamalıyız. Yarınki maça odaklanmalıyız çünkü tuzak dolu, zor bir maç olacak."

"ARDA GÜLER'İN DAHA FAZLA OYNAMASINI İSTERİM"

"Bir milli takım hocası olarak oyuncularımın takımlarında fazlasıyla oynamasını isterim. Oyuncular takımlarında devamlı olarak oynamadıklarında seviye farkı maalesef anlaşılıyor. Arda da umarım daha fazla oynar Real Madrid'de. Arda bunu orada başarabilirse... Biliyorsunuz, Real Madrid dünyanın en büyük kulübü."