A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella Macaristan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ OLANLAR BURAYA GELİYOR"

Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Montella, "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor." dedi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT CEVABI

"İrfan Can Eğribayat neden kadroya dahil edilmedi?" sorusuna yanıt veren İtalyan hoca, "Ben genellikle olan futbolcularımızla konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

"BU SORUYA GÜLÜMSÜYORUM"

"Kadroda 3'lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3'lü oynama düşüncesi var mı?" sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakikada hem üçlü hem dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz." yanıtını verdi.

"TEK YÜREK, TEK BAYRAK OLMALIYIZ"

2007 yılından beri Macaristan'a karşı galibiyetimizin olmadığının altını çizen Montella, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

"ARDA İÇİN HASSAS OLMALIYIZ"

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan İtalyan hoca, "Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz." dedi.

"KENDİMİZİ KANITLAMAK İSTİYORUZ"

Rakip Macaristan ile ilgili değerlendirmeler yapan Montella, "Komple bir takıma karşı iki maç oynayacağız. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Topları kapınca güçlü yanları var. Duran toplarda iyiler. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Biz de kendimizi kanıtlamak, Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

"BİZLE EŞLEŞİNCE MUTLU OLMADI"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Montella, "Çok iyi bir ilişkimiz var Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi ile. Birkaç sene önce tanıştık. Saygı ve sevgi için bir ilişki var. Bizle eşleşince mutlu olmadı. Futbol bu. Karşı karşıya geleceğiz. Arkadaşım ama rakip olacağız. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardır ama önce bizim güçlü taraflarımızı düşünmek var. En iyi şekilde hazırlanarak rakibin de güçlü yanlarını etkisiz hale getirmek. Benim bakış açım bu." dedi.

"BENİ GURURLANDIRAN BİR DETAY VAR"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Beni gururlandıran bir detay var gelişimimiz konusunda. Birlikteliğimiz yüksek, beraber hareket eden bir grubuz. Ülkemizi temsil ederek, tüm duygularımızı ortaya koyarak yapıyoruz. Her maçta bunu görebilirsiniz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Bu işe olan aşkımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bunu da görmek beni en iyi şekilde gururlandırıyor." sözlerini sarf etti.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN YER..."

Takım olarak geliştirmeleri gerek noktadan bahseden Montella, "Futbol hiçbir zaman düz bir yolda gitmez. Başarılı olmak için mental ve fiziksel olarak güçlü olmalısınız. Geliştirmemiz gereken yer tempo. Duraksanarak oynanan futbolla, tempolu futbol arasında fark oluyor. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bazen maçlar çok sert olabilir, bu tarz maçlar futbolda vardır." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ 8. TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİM"

Öte yandan Vincenzo Montella, "Dün bir bilgi geldi, ne kadar yeni bilmiyorum. Belirli performanslardan ötürü dünyanın en iyi 8. teknik direktörü seçildim. Bu beni şaşırttı açıkçası. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen, takip eden, ülkesini gururla temsil etmek isteyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Baskıları hissetmiyoruz, pozitif olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası gibi..." ifadelerini kullandı.

"MARCO ROSSI ÇOK İSTİYORSA..."

Montella son olarak, "Marco Rossi'nin beraberliği kabul edeceğine inanıyor. Çok istiyorsa beraberliği, orada kazanacaksak burada beraberliği verebiliriz." dedi.