İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7528
  • EURO
    29,3038
  • ALTIN
    1668.74
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!
Spor

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2023 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklama yaptı.

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Heyecan dorukta ama motivasyonumuz da dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve göstereceğiz kendimizi." dedi.

Sol bek tercihiyle ilgili de konuşan Montella, "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella ayrıca, "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış'ın bu özellikleri var. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak. Bu maçlar heyecan verici ama bizim amacımız Almanya'ya en öncelikli gidebilmek" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.