Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklama yaptı.

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, "Heyecan dorukta ama motivasyonumuz da dorukta. Sonuna kadar istekli olmamız gereken bir maç. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve göstereceğiz kendimizi." dedi.

Sol bek tercihiyle ilgili de konuşan Montella, "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella ayrıca, "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış'ın bu özellikleri var. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak. Bu maçlar heyecan verici ama bizim amacımız Almanya'ya en öncelikli gidebilmek" şeklinde konuştu.