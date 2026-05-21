İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6055
  • EURO
    53,2238
  • ALTIN
    6661.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Spor

Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2026 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'daki Freiburg - Aston Villa finali öncesi Sky'a açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası kısa bir turnuva ve nasıl geldiğinize çok bağlı. Bazı olaylar belirleyici olabilir ancak bu, şampiyonluk favorisi takımlar için de geçerli. Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Her ne kadar büyük bir güven ve coşkuya sahip olsak da bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli." dedi.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Montella, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda yüzde 100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince, o kendiliğinden gelir." dedi.

Montella, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Dünya Kupası'na yetişmesi beklenen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Bunun için hem kendisine hem de Cuma gününden itibaren onu değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.