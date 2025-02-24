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  • Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a mesaj! ''Daha çok gol atmalı''
Spor

Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a mesaj! ''Daha çok gol atmalı''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Montella, Juventus'taki performansı için Kenan Yıldız'a tavsiyede bulundu. İşte o açıklamanın detayları...

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a mesaj! ''Daha çok gol atmalı''
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Montella, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız daha çok gol atmaya başlamalı." ifadelerini kullandı.

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta da Montella'nın 19 yaşındaki futbolcu için bu sözlerine katıldı. İtalyan teknik adam, "Montella'ya katılıyorum." dedi.

Kenan Yıldız'ın yeteneğinden ve karakterinden övgüyle bahseden Montella, "Kenan Yıldız, futbola odaklanmış durumda. Sadece temiz bir yüzü değil, aynı zamanda temiz bir ruhu var ve çok çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve gelecekte kızımın böyle bir çocukla evlenmesini isterim." sözlerini sarf etti.

Juventus'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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