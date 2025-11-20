İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4522
  • EURO
    48,9482
  • ALTIN
    5549.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vincenzo Montella'dan kura sonrası ilk açıklama! ''Herkes yüzde yüzünü vermeli''
Spor

Vincenzo Montella'dan kura sonrası ilk açıklama! ''Herkes yüzde yüzünü vermeli''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Romanya eşleşmesini değerlendiren Vincenzo Montella 'Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Kasım 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan kura sonrası ilk açıklama! ''Herkes yüzde yüzünü vermeli''
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, bugün FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"LUCESCU'YU İYİ TANIYORUM"

Yarı final aşamasında Romanya ile işleştiğimizi hatırlatan Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı." dedi.

"ÖNEMİ YOK"

Muhtemel final eşleşmesi hakkında da görüş belirten Montella, "Slovakya'nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

"HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERMELİ"

Play-off turunda büyük işler başarmamız gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100'ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Vincenzo Montella
  • a milli futbol takımı
  • romanya

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.