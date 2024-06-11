A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

"Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum"

"DAHA NET OLMALI, GOLLERİ ATMALIYIZ"

"Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız."

"ENDİŞEM YOK, OYUNCULAR GERİ GELECEK"

"Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek."

"ENDİŞE ETMEMELİYİZ"

"Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz"

"ÇOK İYİ BİR MAÇ OYNADI"

"Arda oynadı zaten. Çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi."

"NEDEN ENDİŞE DUYMUYORUM!"

"Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Bu akşam sahadaki bütün oyuncularımız arasında en çok gol atan isimler vardı. Takımımız, son 20 metreye geliyor sadece biraz daha netlik kazanmalıyız. Endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız"

"İKİ KAT FAZLA ŞUTUMUZ VAR"

"Endişeli değilim, rakipten iki kat fazla şutumuz var. Sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerekiyor. O yüzden endişeye kapılmıyorum."

"HATALI TAÇTA HATA YAPILMAZ"

"Bireysel hatadan bahsettik ama ikinci golde bireysel hata diye bir şey yok. 15 metre ileriden taç kullanıyorlar. 95. dakikada böyle hatalı kullanılan bir taçta nasıl savunma yapılır? Bu şekilde gol yediğinizde nasıl bireysel hataya dönüşüyor? İlk golü tartışabiliriz ama ikinci golün kural dışı olduğunu düşünüyorum"

"ART NİYETLİ Mİ OLALIM?"

"Anları belki daha iyi anlamamız gerekiyor. Ama böyle bir hatada bizim bir top sahaya sürmemiz mi gerekiyor! Biraz daha art niyetli mi olmamız gerekiyordu?"

"DOSTLUK MAÇI YOKTUR"

"Hiçbir şekilde dostluk maçı diye bir şey yoktur, bütün maçlar çok önemlidir. Maça olan yaklaşımımız gayet iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz gol, haksız bir gol. O yüzden bu şekilde bakmamız gerekiyor."

"MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"

"Hoca olarak da EURO'larda boy göstermek hayalimdi. Motivasyonumuz son derece yüksek. Futbolcularımızın da hayali büyük. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız"