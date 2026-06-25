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Spor

Vincenzo Montella'dan net mesaj! ''İstifa etmeyeceğim''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi yaptığı açıklamada görevi bırakmayı düşünmediğini net şekilde söyledi. Montella, futbolcuların ve başkanın desteğini hissettiğini belirterek, “Kalbimi koydum ortaya, istifa etmeyeceğim” mesajını verdi.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan net mesaj! ''İstifa etmeyeceğim''
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ile oynanacak Dünya Kupası son maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için. Bunu biraz geride bıraktık bugün itibariyle. Çünkü biliyorsunuz çok önemli bir maçımız var. Son maçımız Dünya Kupası'nda. Belki de bu süreçleri analiz ettiğimizde futbolcularımızın da çok fazla ağır eleştirilere de maruz kaldıklarını gördük ve etkilendiler. Onun da psikolojik kısmına bakmamız gerekecektir."

"Çünkü ben bizim futbolcularımızın bugüne kadar yaptıkları bütün performanslara baktığınızda daha fazla saygıyı ve sevgiyi hak ettiklerini düşünüyorum. Açıkçası baktığınızda bu iki maçtaki istatistikler, aslında başka bir şeyi de anlatıyor bize. Aslında her şeyi yapmışsınız ama maalesef bir şekilde olmuyor."

"Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da belki de geldiğimizden beri en yüksek istatistikleri yakaladık oynatmak istediğimiz futbolla alakalı. Halkımızdan her zaman desteklerini isteyeceğiz. Yarın önemli bir maç bizim için ne olursa olsun. Yarınki maçta desteklerini istiyoruz."

"Sadece yarın için değil biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle Uluslar Ligi A'da maçlarımıza çıkacağız. Futbolcularımızın o süreçte de desteğe çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ağır eleştiriler, haksız eleştiriler de olduğu dönemde biraz daha fazla destek görebilirlerdi. Çünkü son yıllara baktığınızda çok güzel işlere imza attılar. Onların sayesinde buralara kadar geldik. O yüzden halkımızdan her koşulda destek istiyorum futbolcularımıza karşı. Yarın çok önemli bir maç ve istediğimiz sonucu alabilmek için her şeyi yapacağız."

"BAŞKANIMIZ HER SEFERİNDE DESTEĞİNİ HİSSETTİRİYOR"

"Başkanımız her gün bizimle ve desteğini her seferinde hissettiriyor. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Çünkü futbolda işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vizyona da sahip olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü bu tarz dönemlerde en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir ama kendisi hiçbir zaman desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisini teşekkür ediyorum."

"İSTİFA ETMEYECEĞİM!"

"Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa, bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim."

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