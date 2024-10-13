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  • Vincenzo Montella'dan rotasyon açıklaması! ''Kararımızı yarın vereceğiz''
Spor

Vincenzo Montella'dan rotasyon açıklaması! ''Kararımızı yarın vereceğiz''

Uluslar B Ligi 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli teknik direktörü Vincenzo Montella basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları cevapladı. Son bir hazırlık antrenmanı daha olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı rotasyon için 'Yarın kararımızı vereceğiz.' dedi. İşte detaylar...

13 Ekim 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan rotasyon açıklaması! ''Kararımızı yarın vereceğiz''
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A Milli Takımımızın İzlanda ile yapacağı maç öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇ, ANAHTAR MAÇ"

"Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum."

KADRO - ROTASYON

"Ben de düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Yarın kararımızı vereceğiz."

"ORGANİZE BİR TAKIM BEKLİYORUM"

"Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle değiller."

"EN FAZLA RÜZGAR RAHATSIZ EDEBİLİR"

"Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor."

ATAKAN ARAZOR AÇIKLAMASI

"Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük."

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