A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"KONSANTREMİZ BU MAÇTA"

"Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz geçmişte bizi zorlayan bir takım. Ama bütün konsantremiz bu maçta. Başka bir şeye yer bırakmıyoruz."

"KARARIMIZI KESİNLEŞTİRECEĞİZ"

"Yusuf Sarı şu ana kadar takımla antrenmana katılamadı. Bugün katılacak. Orkun'un da ufak tefek sıkıntısı var. Kararımızı yarın itibariyle kesinleştirmiş olacağız"

"SADECE YOL GÖSTERİYORUM"

"Birlikteliğimiz başladığı günden itibaren iştahlı bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor. Onlara teşekkür ediyorum."

"İYİ BİR DEĞİŞİM OLDU"

"Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."

"SABIRLI OLMALIYIZ"

"Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok."

YUSUF SARI İÇİN AÇIKLAMA

"Yusuf Sarı, 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün idmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz."

SACHA BOEY - MİLLİ TAKIM

"Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?"

Vincenzo Montella: "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız."

"STRATEJİMİZ FARKLI OLACAK"

"Çok farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Çok sabırlı olacağız ve topu çevirdiğimizde hızlı çevireceğiz. Çok sabırlı oynamamız gerekiyor. Önemli bir maçımız var, kendi oyun planlarımızı işleyeceğiz."

"TOPLANTI YAĞMURUNA TUTTUK"

"İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan'ı kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal."

"DEĞERLERİNİ İYİ BİLİYORUZ"

"Futbolcuların değerini biliyoruz. Her maç devamlı şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu hem bireysel hem takım olarak performans göstermelisiniz. Devamlılığı getirdiğimiz takdirde değerimizi daha çok göstereceğiz."