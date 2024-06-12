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Spor

Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması

A Milli Takımı'nın başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

12 Haziran 2024 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu nasıl yapmalıyız, sahada alacağımız sonuçlar çok önemli. Çok yakın bir geçmişte burada (Almanya) olma fırsatı bulmuştuk ve onların sevgisine tanıklık ettik. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

SAKATLIKLAR

Şu anda takımda sakatlık olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Montella, "Geniş kadroyla başladığımız günden itibaren sakatlıklarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık. Enes Ünal, Ozan Kabak gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ama buna endişeyle bakmıyorum. Çünkü çok iyi temelimiz var." diye konuştu.

HAZIRLIK MAÇLARI, TAKIMIN DURUMU

Hazırlık maçları ve Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi takımın son durumunu değerlendiren Montella, "Dürüst olmak gerekirse, bu maçları seçerken çok yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakipler gibi, onların seviyesinde olmasını istedik. Bu maçlarla birlikte deneyim açığını kapatmak çok önemliydi. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Canımızı sıkan şey yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar" açıklamasında bulundu.

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